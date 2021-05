La Roma sembra non trovare pace con gli infortuni. I giallorossi hanno perso, al 30esimo del primo tempo, Smalling per infortunio. L’inglese, che si era infortunato anche la scorsa settimana, è uscito per l’ennesimo problema muscolare. Una stagione da dimenticare per la Roma che punta a mantenere il settimo posto e a qualificarsi alla nuova competizione Uefa: la Conference League.