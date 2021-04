Mirabelli: “Il futuro di Gattuso? Non è detto che lascerà Napoli”

Massimiliano Mirabelli, ha conosciuto bene Rino Gattuso siccome era lui il direttore sportivo del Milan quando c’era l’attuale tecnico del Napoli, e si è pronunciato a proposito di questa sua avventura partenopea, rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Io conosco benissimo Gennaro Gattuso, so come è fatto. E vi posso dire una cosa con estrema certezza: l’allenatore calabrese non è così attaccato ai soldi. Non so quale decisione prenderà per il suo futuro, ma escludo totalmente che possa lasciare il Napoli per delle motivazioni prettamente economiche. Io sono convinto che non ci sia nulla con la Fiorentina. Non approderà in Toscana. Il mister, prima di prendere degli impegni con altre squadre, aspetterà di incontrare Aurelio De Laurentiis. Solo qualora i due non riuscissero a trovare una intesa per il rinnovo del contratto, allora Rino prendere in considerazione delle eventuali nuove offerte. Tuttavia, il futuro di Gattuso al momento è incerto: non è assolutamente detto che lascerà il Napoli”.