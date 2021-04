Alvino: “Osimhen ormai è reucperato sia fisicamente che mentalmente, può essere decisivo nel finale di stagione”

Il giornalista Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La Champions è fondamentale per il Napoli ma anche per lo stesso Gattuso. Un Gattuso che lascia Napoli con la conquista della Champions, andrebbe via con un voto in pagella molto alto. Non è detto che possa scattare nuovamente quella scintilla che l’ha portato un anno e mezzo fa al Napoli. Champions fondamentale per il futuro del Napoli anche in fase di mercato.

Formazione contro Inter? Ci sono pochi dubbi, in difesa ci saranno Manolas e Koulibaly con Politano, Osimhen, Insigne e Zielinski. Mertens pronto a subentrare. Per me deve giocare sempre titolare il nigeriano: ormai è perfettamente entrato nei meccanismi, credo possa essere la marcia in più del Napoli in questo finale di stagione”.