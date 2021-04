Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha fatto il punto sul campionato: “L’Inter non ha avversari. Oramai si gioca solo per il quarto posto, solo lì c’è equilibrio. Uno scopo laterale, è diventato lo scopo dell’anno. Il calcio si fonda sui risultati non sulla bellezza. E lo sarà ancor di più se le nostre squadre giocheranno per arrivare quarte”.