Luca Marchegiani, ex portiere ed attuale opinionista Sky, nel corso di Sky Calcio Club ha parlato del rendimento di Gattuso sulla panchina del Napoli:

“Il Napoli insieme al Milan è la squadra che ha più punti do differenza rispetto all’anno scorso. Se Gattuso dovesse arrivare a qualificarsi in Champions League, meriterebbe anche più di 6,5 in pagella”.