Stefano Colantuono, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”, in onda su Radio 24: “Il Napoli ha avuto tanti problemi su vari punti di vista. Partendo dagli infortuni ed anche a livello di serenità all’interno del club. Non penso che l’obiettivo stagionale fosse lo scudetto ma la qualificazione in Champions. È in corsa ancora al 100%”