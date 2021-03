Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha commentato l’impresa della sua squadra, contro la Juventus, a Rai GR Parlamento:

“Abbiamo fatto 4 punti su 6 con la Juve? Questo deve far riflettere, le piccole squadre ogni tanto vengono accantonate come se fossero intruse, ma bisogna ricordare che la storia di Davide contro Golia non è solo una favola. Allo Stadium è stato il miglior festeggiamento per me in 15 anni di presidenza. Ero seduto sugli scalini con Foggia che si era procurato il colpo della strega per prendermi in braccio, io cercavo di alzarlo e ridevamo insieme. Poi ci siamo guardati con gli occhi umidi e la sensazione di aver fatto qualcosa di bello Mi pare fossero dieci anni che i bianconeri non perdevano in casa con una neopromossa. Questo ci dà soddisfazione. Siamo particolarmente felici, ma i festeggiamenti li rinviamo ad un’altra occasione quando ci saranno cose più importanti”.

Infine sui litigi tra i presidenti di calcio: “Ho sempre pensato al pallone come un gioco, ma ho scoperto che lo è solo per chi lo guarda. Chi lo vive lo ha trasformato invece in un grande business: non si litiga più per un tiro sbagliato o un rigore negato, ma per i miliardi dei diritti televisivi”.