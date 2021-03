Marcolin: “Il Napoli si è dimostrato una squadra europea”

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha parlato della vittoria degli azzurri in casa della Roma al programma televisivo Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8.

“La partita di ieri ha fatto capire che Mertens fa parte del progetto. Sul secondo gol, quello dei piccoletti, si nota che non è tanto il taglio, ma il lancio di Insigne. Il regista è Fabian Ruiz, forse è più tranquillo in coppia con Demme. Perché è come se il tedesco desse un compito in meno a Fabian, che a sua volta si sentirà più libero. Poi è da sottolineare la bellezza di Zielinski, sta finalmente facendo quello che gli ho visto fare in ritiro”.

“Ieri il Napoli ha vinto la partita sullo schieramento di Pellegrini, messo come centrocampista centrale. Lui è un trequartista ed è stato spesso infilato. Ieri il Napoli si è dimostrato una squadra europea e la con sua organizzazione ha vinto la partita. Sono stati importanti i giochi di posizione. Ad esempio Fabian lo trovavi anche sulla linea degli attaccanti e i calciatori della Roma non avevamo riferimenti. Ieri Diawara è stato messo in mezzo ed ha fatto una partita disordinata tatticamente”.

Il Napoli ieri ha puntato sui due tocchi, grazie alla sua qualità ha indotto la Roma a comportarsi in un certo modo. Il Napoli ieri è stato padrone del gioco ed è stato molto presente nell’area avversaria. Il Napoli si sta divertendo. Il secondo tempo giocato con un baricentro più basso viene dall’esperienza. Il non voler continuare a giocare attaccando ma conservando il risultato.”