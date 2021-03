Alvino: “Due calciatori potrebbero partire in caso di offerte adeguate”

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato al programma Ne Parliamo Il Lunedì, in onda su Canale 8, dove ha parlato del possibile calciomercato in uscita del Napoli.

“I due giocatori del Napoli “sacrificabili” sono Koulibaly e Fabian Ruiz. Gli azzurri però non sono intenzionati a fare sconti. Per il senegalese chiede almeno 50 milioni, mentre per lo spagnolo la cifra si aggira tra i 40 ed i 45 milioni. Nel caso non dovessero arrivare offerte per il numero 26, non è escluso che possa rimanere a vita in azzurro. Ovviamente con rinnovo e adeguamento dell’ingaggio. Restano comunque discorsi prematuri”.