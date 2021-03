L’intermediario di Senesi: “Al Napoli piace molto, c’è molta concorrenza”

Durante la trasmissione Si Gonfia la Rete a Radio Marte è intervenuto l’intermediario di Senesi, Stefano Antonelli, rilasciando alcune dichiarazioni:

“In Europa ci sono pochi difensori validi e lui è stato il miglior difensore olandese del campionato scorso, è un ruolo in estinzione. E’ un giocatore importantissimo ed è molto bravo nell’impostare il gioco dal basso. Lui non è un giocatore che bisogna proporre alle squadre, sono le squadre che ci chiamano. Anche il Milan lo conosce anche se sta trattando il rinnovo di Alessio Romagnoli. E’ ancora presto per definire il suo futuro, in Germania ci sono 3-4 club molto ricchi interessati a lui. Al Napoli piace molto, questo già lo sapevamo. Ho una grande stima nei confronti di Gattuso in quanto ha saputo ricostruire i rapporti di fiducia dopo Ancelotti. La priorità per lui è il Napoli, Senesi è molto empatico e se ADL avesse venduto Koulibaly forse sarebbe già azzurro.”