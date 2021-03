Varriale: “Tre match che valgono la Champions! Vi spiego cosa può fare la differenza in questo Napoli”

Il noto giornalista di Rai Sport, Enrico Varriale, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul momento di forma degli azzurri. Queste le sue parole: “Il Napoli ha da giocare il momento più importante della stagione! Tre partite molto ostiche ma, in caso di buon risultato, la squadra di Gattuso si affaccerebbe prepotentemente nella zona calda della classifica. Inoltre, la squadra partenopea, può contare sul recupero di molti giocatori infortunati, può sicuramente essere questa l’arma in più.

Il Napoli può da sempre contare infatti di un ottimo reparto offensivo ma è la difesa ad essere piuttosto traballante. Lo specchio di questa condizione è stata sicuramente la partita con il Sassuolo! Grazie ad un fantastico Insigne addirittura gli azzurri erano passati in vantaggio prima dello scellerato errore che ha portato al pareggio di Caputo. Anche col Bologna la difesa ha fatto tremare più di una volta la porta difesa da Ospina ma l’immensa qualità offensiva espressa dal capitano in particolare, ha fatto si che la partita venisse chiusa“.