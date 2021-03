Marcolin: “Osimhen come Lukaku! Sul primo goal del Napoli dico questo”

L’ex calciatore del Napoli, Dario Marcolin, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per dire la sua sul match vinto dagli azzurri sul Bologna per 3 a 1. Queste le sue parole: “Il goal di Osimhen è praticamente sullo stile di Lukaku, un contropiede fulmineo che è riuscito a regalare il doppio vantaggio ai partenopei mettendo in cassaforte il risultato. Il primo goal invece è un’azione in stile Gattuso, partita bene e conclusa nel migliore dei modi. Se il Napoli dovesse riuscire a trovare una continuità, almeno dal punto di vista offensivo, sarà una seconda parte di stagione davvero molto interessante“.