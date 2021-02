Graziani: “Se fossi ADL esonererei Gattuso e cercherei una soluzione momentanea”

Il volto noto Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, e si è soffermato su alcune questioni in casa azzurri: “Il ragionamento sarebbe che tra società e squadra ci fosse una logica diversa da quella che non c’è. Se io fossi nel presidente De Laurentiis, farei quadrato intorno alla società e alla squadra intorno all’allenatore poi se non mi sta più bene lo mando via il mister e trovo una soluzione momentanea da qui alla fine della stagione. Ma fin quando ce l’hai macchina devi stargli vicino e dargli forza. Il vero passo falso del Napoli è stato con lo Spezia in cui meritava di vincere. In caso di vittoria a quest’ora parleremo d’altro. La squadra è diventata un pochino più vulnerabile e più fragile. Certamente da questo Napoli si può pretendere qualcosa in più ma detto questo le assenze sono pesantissime. Però quelli che erano in campo potevano comunque dare qualcosa di più. Io ho visto grande grande affiatamento e grande unità tra l’allenatore e la squadra ma poi questo non significa che obbligatoriamente vengono i risultati, non è scritto da nessuna parte però è un segnale importante che la squadra stia con l’allenatore”.