Martino: “Nella rosa del Napoli c’è un giocatore che potrebbe già fare il dirigente”

Il giornalista Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, e si è soffermato su alcune questioni in casa azzurri: “Nel calcio servono dirigenti che sappiano di campo. Nel Napoli attuale, per esempio, in rosa c’è un giocatore che già potrebbe fare il dirigente della squadra. Sarebbe l’ideale per la compagine partenopea. Mi riferisco ovviamente a Dries Mertens, ha la leadership giusta per un futuro dirigenziale nel club partenopeo. E’ il calciatore che più di tutti può farlo. Parliamoci chiaro, il calciatore è un uomo squadra straordinario che ha tutte le qualità per coprire il ruolo dirigenziale nel club azzurro. Al Napoli manca questo tipo di figura, così come avviene nelle grandi squadre italiane. All’Inter, al Milan, alla Juventus, così anche il Napoli potrebbe avere il suo dirigente. Per me Dries Mertens ha tutte le doti per farlo. Spero vivamente che il club prenda in considerazione questa ipotesi che si può attuare alla fine del contratto da calciatore”.