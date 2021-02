Biasin: “Osimhen? Il Napoli aveva puntato tutto su di lui, ma è stato sempre indisponibile”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli aveva puntato tutto su Osimhen. Ha speso 70 milioni per lui ma non lo ha mai avuto davvero. Non può essere un alibi, ma si deve tenere in considerazione questo fattore. Le voci dopo il Verona su Gattuso hanno cambiato la stagione degli azzurri. Fino a quel momento la stagione dei partenopei era stata positiva. In ogni caso, le strade del Napoli e di Gattuso entro fine stagione si separeranno. Ma le colpe non sono solo dell’allenatore”.