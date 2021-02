Martino: “Osimhen? Stesso episodio di Lozano. Bisogna dargli tempo”

Carmine Martino, giornalista, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il periodo del Napoli: “Io non ero felice dopo la vittoria con la Juventus, avevo notato che c’erano ancora delle difficoltà e gli azzurri non erano guariti del tutto. Ovviamente mi aveva dato fiducia ma per risolvere i problemi del Napoli evidentemente ci vuole più tempo. Fondamentale per Gattuso è recuperare alcuni dei suoi uomini migliori. Osimhen? Lo stesso episodio è successo con Lozano, critiche su quanto lo abbia pagato il Napoli. Lui è il futuro azzurro e bisogna dargli tempo di adattarsi al nuovo paese e ai nuovi compagni. Importante nella sua forma è stato anche lo stop di 2 mesi quindi deve recuperare condizione fisica e meccanismi del gioco azzurro. Bisogna tenere alto l’entusiasmo e le aspettative. A me il nigeriano sorprese quando entrò nella prima di campionato contro il Parma”.