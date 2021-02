Osimhen su Instagram: “Nessuno è il mio portavoce, io amo il Napoli!”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è al centro della bufera dopo le sue ultime prestazioni in maglia azzurra. Altro oggetto di discussione, è stata l’intervista del fratello, dove afferma che la squadra non gioca abbastanza per lui. Il calciatore nigeriano ha così deciso di rispondere ai numerosi messaggi tramite il suo profilo Instagram. Questo il contenuto:

“Vorrei chiarire che chiedere di un’opinione di calcio ad una persona a me vicina non è lo stesso di chiederlo direttamente a me. Io amo Napoli, il club, l’allenatore e la squadra. Amo soprattutto i miei compagni di squadra e spero di crescere ed incrementare il mio aiuto. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce”.