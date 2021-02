Bucciantini: “Contro il Granada sarà una sfida di cuore! Su Sarri…”

Il giornalista di Sky Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni de ‘Il Sogno Nel Cuore’circa la sfida di Europa League degli azzurri: “Granada-Napoli? Gli azzurri sono corti sia in difesa che in attacco, a causa dei numerosi infortuni. In queste situazioni bisogna fare un sacrificio enorme per gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma ovviamente si perde tanto dal punto di vista della qualità. Per fortuna Gattuso ha recuperato Osimhen, anche se non è al 100%. In un momento così difficile, un uomo come Rino fa la differenza, grazie alla sua dote di creare e compattare il gruppo, così come successo sabato sera contro la Juventus. Se i giocatori non avessero giocato per lui, non sarebbe arrivata la vittoria. In mezzo a tutta la maleducazione che alberga in Serie A, è necessario avere un uomo come Rino Gattuso: l’intelligenza e la sincerità di cui è dotato sono qualità importanti, che possono migliorare tutto il movimento calcistico italiano. Non so se allenerà il Napoli anche il prossimo anno, perché le somme si tireranno a fine stagione, ma credo che sarà in grado di portare la squadra a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Di una cosa sono certo: quando è arrivato Rino, il Napoli era disastrato. Lui ha saputo riprendere in mano il gruppo, quindi, qualora dovesse andare via, lascerà un Napoli migliore di quello che ha trovato al suo arrivo. Senza dimenticare che ha anche vinto una Coppa Italia. Fino a pochi mesi fa, si parlava di rinnovo, è bastato poco per far cambiare radicalmente idea sia alla società che alla piazza. Non contesto l’operato di De Laurentiis, ma non accetto la scusa che il calabrese sia stato incompreso. Il Napoli post-Sarri doveva dimostrare tanto con l’arrivo di Ancelotti, ma non è stato così né per il calcio espresso né per i risultati. L’epoca Sarri è stata molto importante, un momento magico ed irripetibile, anche se non ha portato trofei. Maurizio ha dimostrato che vincere non è l’unica cosa che conta, visto che non ha vinto nulla alla guida degli azzurri, ma si continua a parlare di quanto fatto dalla sua squadra. Ritornando alla situazione attuale, con qualche errore in meno, credo che la squadra di De Laurentiis non avrà problemi ad arrivare al terzo posto, la vedo dietro solo ad Inter e Juventus”.