Bruscolotti: “Rigore contro la Juve? Non neghiamo l’evidenza, era una manata!”

L’ex calciatore azzurro Beppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli: “Granada-Napoli? Le assenze sono tante ma anche dall’altra parte hanno dei problemi, si affrontano due corsie diverse di ospedale. IL calcio spagnolo è abbastanza a tutto campo, lasciano poco spazio al tatticismo e più allo spettacolo. Sarà sicuramente una gara particolare con gli infortuni e tutto il resto, speriamo che con la partita che avrà il Napoli a Bergamo domenica non aggravi di più la situazione. Il Napoli era partito bene in stagione poi i due infortuni dei due principali attaccanti sono stati determinanti, però anche i momenti brutti fanno parte del calcio e possono servire da insegnamento per il futuro”.

Il rigore contro la Juve c’era? – “Dobbiamo negare anche l’evidenza? Il regolamento parla chiaro, era una manata in faccia fatta con tutto il rispetto da un giocatore abituato a fare certe cose. Era un rigore sacrosanto, poi che si lamentano proprio loro, lascia il tempo che trova“.