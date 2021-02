Porto-Juventus, le formazioni ufficiali: Kulusevski affianca Ronaldo

Alle ore 21 Porto e Juventus scenderanno in campo all’Estadio do Dragao per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Andrea Pirlo deve fronteggiare diverse assenze nel suo 11 titolare e schiera una formazione simile a quella con cui ha affrontato il Napoli in campionato ma, per forza di cose, rimaneggiata. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Porto (4-4-2): Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Taremi, Marega.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.