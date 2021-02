Sky, Marchetti: “Il Napoli non si è ridimensionato! Vi dico la mia sulle cessioni di Milik e Llorente”

Il noto giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sulla partita di ieri del Napoli con l’Atalanta e delle ultime cessioni. Queste le sue parole: “Napoli ridimensionato? Assolutamente no! Scegliere di impostare una partita sulla difesa vuol dire solo ed esclusivamente riconoscere la grande forza dell’avversario e provare a giocare il match del ritorno con due risultati a disposizione su tre. L’assenza di tifosi inoltre toglie un grandissimo fattore in queste sfida di andata e ritorno ed è per questo che reputo la scelta di Gattuso rischiosa ma saggia. Se dovesse riuscire a qualificarsi in finale sarebbe un grande traguardo viste le difficoltà del Napoli attuale.

Gli azzurri soffrono un po’ le partite ogni tre giorni! Le fatiche iniziano a farsi sentire, gli infortuni non sono mancati e, ancora oggi, continuano a seviziare i partenopei. Inoltre una campagna acquisti non eccellente non ha favorito il lavoro del tecnico. Rramhani non convince ancore Gattuso mentre le cessioni di Llorente e Milik, anche se volute dallo stesso tecnico, hanno lasciato il solo Petagna come vera punta di ruolo. E’ un momento complicato ma gli azzurri sono forti come il suo allenatore e riusciranno a superarlo“.