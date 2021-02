Questa sera toccherà ancora una volta ad Andrea Petagna guidare l’attacco del Napoli dopo la ricaduta alla caviglia infortunata di Mertens e la non perfetta forma fisica del rientrante Osimhen. I numeri dell’attaccante azzurro contro la sua ex Atalanta fanno ben sperare: infatti, l’ex Spal ha realizzato 5 reti in 5 partite da avversario della squadra di Gasperini.