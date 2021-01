Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione ‘Arena Maradona’ per parlare della partita del Napoli: “Questa volta bisogna fare i complimenti a Gattuso per la buona prestazione del Napoli di ieri. Anche se nel secondo tempo si è abbassato il ritmo, alla fine gli azzurri hanno portato la qualificazione alle semifinali. Le critiche contro questo Napoli sono diventate eccesive. La squadra di Gattuso gareggia per tre competizioni. La piazza deve dare serenità alla squadra. Insigne? Molto coraggioso, ha saputo superare subito il basso morale dovuto al rigore sbagliato con la Juventus. Al suo posto sarei sprofondato, lo ammiro!”.