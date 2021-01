Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione ‘Marte Sport Live’: “L’obiettivo del Napoli è centrare la Champions League. Spero che gli azzurri vadano in Champions, ma è difficile vista anche il buon gioco dell’Atalanta. Bakayoko? Deve riposare, gioca ogni 3 giorni deve recuperare. Modulo? Opterei per il 4-3-3, secondo me è l’ideale. Gattuso ha trasformato Lozano, ora si sacrifica facendo anche la parte difensiva. Mertens non può agire da trequartista. Zielinski? Fa solo una partita buona, poi scompare. Il Napoli deve prendere giocatori già vincenti, alcuni non hanno mai giocato una finale e quando la giocano non hanno l’esperienza giusta. Questione allenatori? Benitez fa tutto lui, anche il manager. Mi piacciono anche De Zerbi, per il suo gioco alla guardiola, e Juric, per la praticità. Gattuso adatta il suo gioco ai giocatori a disposizione”: