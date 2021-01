Spezia, Italiano: “Il Napoli sarà ancora più agguerrito, cercheremo di onorare l’impegno”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Napoli:

“Siamo orgogliosi di essere ai Quarti di finale, affronteremo una squadra fortissima che in campionato siamo riusciti a battere. Cercheremo di onorare l’impegno proponendo il nostro calcio. Faremo delle scelte in modo da poter schierare formazioni competitive sia col Napoli che con l’Udinese domenica. Qualche giocatore arriverà dal mercato ed altri partiranno, ma ho fiducia nei miei ragazzi. Gli azzurri vorranno riscattarsi dopo la sconfitta col Verona, li troveremo più agguerriti del solito. Dobbiamo cercare di dare il massimo come abbiamo sempre fatto, senza abbassare la guardia”.