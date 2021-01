Roberto Perrone, giornalista del “Corriere dello Sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

“Io mi schiero dalla parte di Gattuso. Credo che Ancelotti non fosse la figura giusta per Napoli. Sono assolutamente contrario al suo esonero. Nonostante gli azzurri abbiano perso tanti punti per strada, sono ancora a lottare. Quindi, a meno che non ci siano problemi nello spogliatoio, non vedo la necessità di cambiare”.