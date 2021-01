Iezzo: “Fabian fa fatica nel centrocampo a due. Su Meret…”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato del momento della squadra azzurra ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto dichiarato:

“Ieri è arrivato un risultato importante, soprattutto dopo la sconfitta in casa con lo Spezia. Non bisogna dimenticare che gli azzurri stanno giocando senza quattro calciatori fondamentali. A centrocampo servirebbe qualcuno più dinamico in coppia con Fabian, che fa fatica a giocare a due. Col centrocampo a due, anche Lozano e Insigne ne risentono. Sono costretti a coprire sulle fasce e forse perdono qualcosa in lucidità.

Meret? È fortissimo, ha bisogno di continuità. Ieri ha salvato il Napoli con mani e piedi. Entrambi i portieri danno ampie garanzie a Gattuso quando vengono impiegati”.