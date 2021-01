Ag.Bakayoko: “Napoli la sua priorità! È felicissimo per il gol”

Abdoulaye Bakayoko, fratello e agente di Tiemouè Bakayoko, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Mio fratello è contentissimo per il gol vittoria di ieri, l’ho sentito ed era al settimo cielo, si augura che sia da sprono per fare sempre meglio in questa stagione. Le assenze di Mertens e Osimhen si sentono, sono importanti, ma Gattuso e la squadra cercano di lavorare per il bene della società. Il Napoli è la sua priorità per il futuro ma ad oggi non si è parlato di riscatto con la dirigenza. Per lui fermarsi qui e non continuare a girare per vari club sarebbe un passo importante, si trova bene e vorrebbe continuare qui a Napoli, sperando anche di vincere qualcosa quest’anno. Tra qualche giorno sarò in città, non vedo l’ora di scoprirla!”