Giampaolo: “Con questa classifica si può pensare al mio esonero ma io non mi arrendo”

Queste le dichiarazioni di Marco Giampaolo, al termine del match allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Torino, ai microfoni di Sky Sport: “La squadra mi è piaciuta e hanno giocato con passione e attaccamento, non si sono arresi nonostante le tante disavventure vissute fino ad adesso. Di fronte a questo Napoli non abbiamo indietreggiato e sono orgoglioso, non era semplice. In base alla classifica si può pensare al mio esonero ma non mi rassegno e la squadra è molto più forte di ciò che dicono i punti. Noi siamo lì, i ragazzi hanno giocato rispettando il mio ruolo. Abbiamo vinto partite al 90esimo ma molte altre volte le abbiamo anche perse e non ci sono alibi. Ho parlato molto chiaramente con la squadra, non guardiamo né al passato né al futuro, dobbiamo restare concentrati”.

Perché il Torino perde così tanti punti? – “Oggi è diverso, siamo stati capaci di perdere partite all’ultimo dopo averle dominate per gran parte del match. Abbiamo pagato a caro prezzo il non saper gestire le difficoltà”.

Sull’abbraccio di Izzo – “Ha dimostrato che rispettano il nostro gioco e mi rende orgoglioso che loro credano in me”.