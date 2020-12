Dalla Spagna – Llorente può restare in Italia, due big sul centravanti: i dettagli

Oltre ad Arkadiusz Milik, anche la Fernando Llorente sembra essere destinato a lasciare il Napoli a gennaio. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus (clicca qui per saperne di più), e la voce trova conferme dalla Spagna, dove il quotidiano Diario As parla di un interessamento dei bianconeri e anche del Milan. In entrambe le squadre il calciatore non ricoprirebbe un ruolo da titolare, ma andrebbe a completare un reparto offensivo dove ambedue necessitano di un’altra punta.