Ulivieri: “I tempi sono cambiati, le tattiche si sono evolute! Gattuso? Questo il mio consiglio”

Il noto allenatore e presidente dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul possibile rinnovo di Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Gattuso è un allenatore molto umile! Ha sempre messo la squadra e il lavoro al primo posto e non pensa al rinnovo. Il mio consiglio però è quello di restare proprio perchè Napoli è una grande piazza e lui ha dimostrato di saperla gestire.

Tattiche? Ormai sono passati i tempi dove bisognava ragionare sul non fare esprimere al meglio gli avversari. Adesso la maggior parte delle squadre usa schemi improntati sul far male subito per attaccare sempre meglio. Gli allenatori però devono essere molto intelligenti a saper inquadrare il match ed eventualmente cambiare a gara in corso. Gattuso è sicuramente tra questi“.