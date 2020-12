Castellacci: “Tristezza e dolore per Maradona! Sull’infortunio di Osimhen…”

Enrico Castellacci, ex medico della nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Maradona? Fabio Cannavaro, Paolo e tutto lo staff erano con me quando hanno saputo la notizia della scomparsa di Diego. Con Fabio, Maradona trascorreva serate bellissime anche a Dubai. C’è stata tristezza e dolore per la scomparsa di Diego. Osimhen? Se ha avuto una semplice sub-lussazione, a breve immagino possa ritornare a disposizione. Se ha avuto una lussazione completa, occorrono una ventina di giorni. Non ho elementi precisi a supporto ma i tempi per questa tipologia di infortuni sono questi”.