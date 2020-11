Totti su Maradona: “Diverso da tutti dentro e fuori dal campo, l’unico numero 10 del calcio”

Francesco Totti, ospite negli studi di Verissimo, ha speso delle belle parole anche per la scomparsa all’età di sessant’anni di Maradona. Ecco quanto dichiarato dall’ex capitano della Roma:

“E’ come se fosse ancora qui, ci ha regalato cose che non rivedremo mai più. E’ diverso da tutti sia dentro che fuori dal campo. Ha sempre mostrato interesse per me, è stato il primo a chiamarmi quando ho dato l’addio al calcio giocato. Mi disse di stare tranquillo e mi rassicurò sul futuro. Se dovessero organizzare una partita in suo onore ci sarò sicuramente. E’ l’unico numero 10 di sempre”.