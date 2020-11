Argentina – Tevez non convocato dal Boca Juniors dopo la morte di Maradona

Lo shock provocato dalla morte di Diego Armando Maradona è stato talmente forte per Carlos Tevez che l’ex attaccante della Juventus non scenderà in campo nella prossima partita del suo Boca Juniors. Che, domani, sarà atteso dalla sfida di campionato contro il Newell’s. il calciatore, come confermato anche da Gianluca Di Marzio di Sky, con tutta probabilità sarà convocato per la partita in programma mercoledì contro l’International, proprio quel match che si sarebbe dovuto giocare il giorno della scomparsa del Pibe de Oro.