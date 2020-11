Tramite il proprio profilo twitter, l’Head of Operations, Marketing & Sales del Napoli, Antonio Formisano, ha comunicato una novità sulla virtualizzazione degli spalti dello stadio San Paolo per Napoli-Roma:

“La commemorazione di Maradona ci sarà su tutti i campi di Serie A. Per quanto riguarda la virtualizzazione degli spalti di Napoli, abbiamo chiesto alla Roma di rinunciare al loro spazio per darne di più a Diego. La risposta è stata affermativa e per questo li ringraziamo”.