Saelemaekers lancia la carica: “Domenica dobbiamo vincere per il mister”

Saelemaekers è stato intervistato da Milan Tv e si è espresso anche sul match di domenica: “Per me segnare è la cosa più importante della partita. Ora mi inserisco molto di più rispetto a prima. Napoli? La squadra ha lavorato tantissimo queste settimane, la partita di domenica è molto importante dobbiamo fare bene. Lo dobbiamo anche al mister, che ha fatto un ottimo lavoro, dobbiamo vincere per lui. Conosciamo tutti l’importanza di questa sfida, non abbiamo paura, siamo pronti. La mia titolarità? Ora ho acquistato la fiducia del mister, devo continuare così. Spero di migliorare giorno per giorno e diventare sempre più importante per la squadra.”