Sky – Napoli-Milan, la probabile formazione azzurra

Napoli-Milan sarà un match importante in ottica campionato. Gli azzurri sono chiamati alla vittoria per poter raggiungere il primo posto in classifica. Gattuso dovrà fare a meno di Victor Osimhen che, nella migliore delle ipotesi, partirà dalla panchina ed Elseid Hysaj, rimasto in Albania perché positivo al Coronavirus. Per il tecnico calabrese in forte dubbio anche Ospina, reduce da un problema fisico nella nazionale colombiana. Recupera in extremis Bakayoko che ha smaltito i postumi dell’influenza. Ecco di seguito la probabile formazione azzurra che Gattuso, secondo Sky Sport, manderà in campo dal primo minuto.



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Petagna.