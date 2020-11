Vigliotti: “Domani mi aspetto Zielinski titolare. Su Insigne…”

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: “Credo che Zielinski giocherà domani per mettere minuti nelle gambe e lo metto nei tre dietro Petagna, non so se centralmente o sulla fascia. Per quanto riguarda Insigne, invece, me lo aspetto domani in panchina e titolare contro il Bologna. Polemiche dopo la sconfitta con il Sassuolo? Non oso il immaginare le polemiche nel caso in cui il Napoli avesse fatto i passi falsi della Juventus…”.