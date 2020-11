E’ avanti la Juventus per 0-1 sul campo del Ferencvaros nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Partita sbloccata al minuto 7 da Alvaro Morata ma non del tutto comoda per i bianconeri che avrebbero bisogno almeno di un altro gol per stare tranquilli. Nello stesso girone il Barcellona sta battendo in casa la Dynamo Kiev per 1-0 con rete di Messi su rigore.