Giuseppe Riso, agente di Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“È in un momento bellissimo, speriamo continui su questa strada. Ieri è stata una giornata emozionante per la famiglia Insigne, Lorenzo era molto motivato. È sempre stato un leader silenzioso, un trascinatore. Fa tanto per gli altri, è grande anche come uomo”.