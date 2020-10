Petagna, l’agente: “Può fare più ruoli, è stato amore a prima vista col Napoli. Sulla Nazionale…”

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli all’indomani del gol vittoria del suo assistito contro il Benevento:

“Andrea mi ha detto che Gattuso è veramente un allenatore importante. Rino vuole che entri più dentro l’area, mentre lui tende ad andare a cercare palla fuori. Può fare più ruoli, può diventare un attaccante importante a livello europeo. A Napoli è stato amore a prima vista, è arrivato in forma perché sa che è un’occasione da non sprecare. Nazionale? È il suo obiettivo, me lo dice spesso”.