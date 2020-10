Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di MondoNapoli Live, incentrata sull’analisi di Benevento-Napoli. Nel caso vi foste persi la diretta, vi basta cliccare qui.

Dati della partita:

All’inizio, i nostri esperti hanno sottolineato i dati della partita, che dimostrano la superiorità territoriale avuta dal Napoli contro i sanniti. I nostri esperti hanno sottolineato la ferocia mostrata nel secondo tempo dagli azzurri, mentre nel primo la squadra ha avuto le stesse difficoltà di giovedì. Per i nostri esperti, queste difficoltà ci sono per due motivi: sia perché gli azzurri hanno trovato squadre chiuse che hanno impedito al Napoli di andare in profondità, sia perché ci sono stati troppi elogi dopo la partita contro l’Atalanta.

Pagelle:

In seguito, i nostri esperti hanno analizzato le pagelle della nostra redazione: il voto più alto ad Insigne, sicuramente il migliore in campo, ma i nostri esperti hanno esaltato anche le prestazioni di Bakayoko e Di Lorenzo. Non hanno convinto del tutto Meret, prrso ancora insicuro tra i pali, e la coppia difensiva, responsabile del goal subito.

Top e flop:

Inoltre, i nostri esperti hanno dato il loro migliore o peggiore: il migliore è Insigne, che ha avuto il merito di pareggiare la sfida in un momento difficile, mentre i peggiori in campo sono stati Mertens e Lozano, che hanno avuto dei passaggi a vuoto.

Petagna:

Nella terza parte, i nostri esperti si sono soffermati sulla prestazione di Petagna, il match winner di Benevento. I nostri esperti hanno sottolineato la capacità di Petagna di giocare sia da prima sia da seconda punta e di avere lui come attaccante di riserva: un segnale della rosa larga di cui dispone Gattuso.

Analisi tattica:

Il nostro Michele Cecere, poi, ha fatto la sua analisi tattica sulla partita. In particolare, il nostro esperto ha fatto vedere l’azione del primo goal dimostrando l’errore di Manolas che non ha marcato su Insigne; poi, ha fatto vedere un tentativo di impostazione del Napoli con Fabian, che ha trovato tutti gli spazi intasati, soprattutto tra le linee; per ultimo, il nostro esperto ci ha fatto vedere il movimento di Petagna, che si è messo in verticale con Osimhen nel secondo tempo, andando e giostrando in mezzo al campo.

Rinnovo Gattuso:

Poi, i nostri esperti hanno fatto il punto sul rinnovo di Gattuso: il mister calabrese vuole restare a Napoli, ma non vuole le clausole che impone il presidente, in particolare quelle per separarsi da lui all’improvviso. I nostri esperti hanno sottolineato la non curanza che Gattuso dà ai soldi, come ha dimostrato in passato, ma l’importanza di firmare per un progetto importante come quello di Napoli.

Elmas e Zielinski:

Infine, i nostri hanno ribadito la negatività al tampone dei due calciatori, che torneranno ad allenarsi domani e che potrebbero essere convocati per la partita di Europa League, anche se dovrebbero partire dalla panchina, come sostengono i nostri esperti.

Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52