L’ex calciatore Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A: “Dobbiamo ringraziare Koulibaly per la pessima stagione dello scorso anno. Infatti la sua quotazione, anche per la crisi economica, si è abbassata notevolmente. Senza il Covid sarebbe stato l’anno giusto per il Napoli per guadagnare il massimo dei soldi per la sua cessione. L’anno prossimo Kalidou compirà 30 anni, può continuare a giocare al massimo, teniamocelo per sempre a Napoli”.