De Maggio: “Emerson Palmieri al Napoli? Vi spiego cos’è successo”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal: “Emerson Palmieri ed il Napoli? Qualcosina so, di fatto siamo a ottobre ma posso dire una cosa: ho amicizie in comune con il calciatore, le sentii già ai tempi del ritiro di Castel di Sangro. Il Napoli e l’Inter lo volevano, il calciatore ed il suo entourage fecero sapere di dare disponibilità al trasferimento e nonostante fosse un po’ fuori dal progetto il Chelsea non l’avrebbe ceduto fino a fine mercato. La trattativa era ipotizzabile però in prospettiva gennaio: Emerson Palmieri aveva dato disponibilità a venire già subito, ma il Chelsea non lo dava”.