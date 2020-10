Raffaele Auriemma ha parlato ai microfoni di Radio Goal:

“Nazionali? Sospendiamole tutte, chi se ne frega che non si giocherà L’Europeo, in questo momento a nessuno frega delle Nazionali. Durante la Seconda Guerra Mondiale non si giocarono i Mondiali. In questo modo ci sarebbero le date per recuperare eventuali partite rinviate per il Covid. L’importante è preservare i campionati nazionali, solo quelle partite contano“.