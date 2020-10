Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ha parlato del proprio assistito ai microfoni di Radio Marte:

“Si ritaglierà uno spazio importante nel Napoli, ha fattl 30 gol negli ultimi 2 anni. Secondo me può giocare anche in coppia con Osimhen, il gioco degli azzurri è davvero divertente. Il Napoli ha rifiutato delle offerte per Andrea, crede in lui. Titolare in Europa? In Europa pochi hanno le sue caratteristiche, poi non so se giocherà dall’inizio. Sa fare gol, poi sarà il campo a parlare”.