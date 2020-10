Francesco Fourneau, l’arbitro che ha diretto Crotone-Juventus, è stato protagonista di vari episodi nel corso della gara: rigore per i padroni di casa, rosso diretto per Chiesa e gol annullato a Morata per fuorigioco. Da direttore di gara a quarto uomo in Serie B, è questa la designazione toccata al 36enne di origini francesi, che farà parte del quartetto arbitrale di Reggina-Cosenza, in programma domani sera.