L’ex calciatore azzurro Marco Capparella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio Crc:

“Il Napoli è una squadra fortissima. Nel ruolo che una volta era il mio gli azzurri possono contare su gente del calibro di Insigne, Lozano e Politano. Pare che sabato contro l’Atalanta debba giocare Politano. Si tratta di un grande calciatore, che non farà rimpiangere Insigne. Il match contro l’Atalanta, però, è tutt’altro da sottovalutare”.

“Per me l’Atalanta è la favorita per lo scudetto, studio il modo di lavorare di Gasperini. Per me il tecnico degli orobici ha cambiato il calcio. L’Atalanta gioca a uomo in tutte le zone del campo. Gli atalantini vanno sempre a mille, sono anni che è così”.

“Bisogna prendere spunto dal City, che l’anno scorso ne rifilò 6 all’Atalanta: Guardiola abbandonò il palleggio per cercare subito il tridente delle meraviglie e vinse la gara, segnando gol a grappoli”.

“Firenze ha accolto Callejon alla grande, si tratta di un campione, che qui si troverà benissimo. La Fiorentina ha una squadra competitiva, sarà protagonista in campionato. Spero di scovarne tre o quattro di calciatori simili a Chiesa. E’ il mio obiettivo da allenatore delle giovanili viola”.