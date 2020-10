Finisce 1-1 il match della nazionale italiana a Bergamo contro l’Olanda. Gli azzurri tornano al gol ma non riescono a trovare il gol della vittoria e incassano il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Polonia. Prima rete decisa da Pellegrini seguito subito dopo da Van de Beek che pareggia. Nella ripresa Immobile si divora il gol del possibile vantaggio ma resta tutto fermo in campo. Nell’altra partita del girone la Polonia ha battuto la Bosnia e si classifica prima in classifica.