Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, ha parlato oggi in un’intervista al Corriere dello Sport.

Tra i vari temi, Capello ha parlato del caso Juventus-Napoli:

Sul caso Juventus-Napoli: “Non voglio entrarci, ma una cosa è chiara. Da noi tutti i giorni nasce un caso o una polemica perché non riusciamo mai a darci una linea omogenea e a seguirla. Andare in rettilineo non ci piace, cerchiamo le curve. E in curva c’è sempre qualcuno che esce di strada. Chi segue le direttive della Lega, chi quelle della Asl, poi arriva il giudice sportivo”.

Capello si sofferma poi sulla rosa e il mercato del Napoli.

Su Gattuso e il Napoli: “Gattuso ha dato al gruppo una mentalità notevole. Hanno centrato tutti gli obiettivi della campagna acquisti, hanno eliminato i punti deboli, hanno sostituito Allan con un giocatore più fisico, Bakayoko. Hanno mantenuto intatta la difesa. La peramenza di Milik può diventare un disturbo, questo è vero”.